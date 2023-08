Tropea, ennesimo scontro in Viale Stazione: feriti due ragazzi, i residenti chiedono l’installazione dei dossi

StrettoWeb

Ennesimo incidente nella calura estiva di Ferragosto, tra una festa privata e un party in spiaggia, le città calabresi hanno subito un’impennata di turisti con un’onda di traffico molto più elevata. E’ il caso di Tropea, dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente nei pressi di Viale Stazione: uno scontro auto-moto che ha sballottato i due ragazzi in sella facendoli cadere rovinosamente a terra. Uno dei due, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale, dopo un primo soccorso ricevuto dai passanti.

Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. I residenti del posto, dopo l’ennesimo incidente in quel tratto di strada, continuano a chiedere a gran voce l’installazione di un dosso artificiale che possa arginare la pericolosa situazione. Un appello che, a quanto pare, è rimasto inascoltato da parte del Primo Cittadino Macrì.