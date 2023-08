Tropea, la “cartolina” più bella: la Costa degli Dei sui social di Poste Italiane

StrettoWeb

C’è anche Tropea con gli scorci più caratteristici ed il suo mare cristallino, ritratto nelle fotografie dei due portalettere, Francesco e Lorena, che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini del paese del Tirreno vibonese, pubblicate sui canali social di Poste Italiane, Instagram e sul TgPoste. La località marina è da sempre tra le spiagge più belle d’Italia per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

“Tropea è da sempre una meta importante per il turismo balneare – hanno commentato i due dipendenti di Poste Italiane – grazie alla qualità delle acque del mare ed ai servizi offerti ai turisti. Per noi è un privilegio poter fare il lavoro che amiamo in uno dei luoghi più belli e puliti della Calabria e avere un contatto diretto e quotidiano con i cittadini”. Insieme ai portalettere di Tropea, nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste verranno pubblicati altri scatti dalle località balneari più gettonate dal popolo dei vacanzieri.