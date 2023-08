Tropea come “Barbie Land”: una villa in rosa per rivivere le atmosfere del film

StrettoWeb

Dimore di charme, Tropea è tra le destinazioni indicate da Io Donna, prestigioso e seguitissimo supplemento del Corriere della Sera, dove vivere un’esperienza in rosa sul modello delle atmosfere ispirate al film e al mondo dell’iconica Barbie. Su Interni Magazine.it, il portale del design e del Made in Italy nel mondo, Antonio Aricò, artista-designer, cultore dell’artigianato e firma per Dolce & Gabbana Casa, direttore artistico del Materia Design Festival (che si terrà a Tropea dal 27 al 30 settembre) propone per la rubrica Interni Summer un itinerario dedicato alla Calabria che passa proprio dalla suggestiva location di Villa Paola, icona di questo importante segmento che è il turismo di lusso.

Ed è proprio qui che è stato interamente girato il film ‘Conversazioni con altre donne’, di Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, atteso nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal prossimo 30 agosto. Sull’esperienza Tropea e sulla complessiva proposta che 365 giorni l’anno anima il perimetro del salotto diffuso continuano a mantenersi accesi i riflettori dei media e magazine internazionali. Diventa sempre più qualificata la reputazione della destinazione Tropea.

9 hotel perfetti per la nostra pink mania

Titola così Io Donna lo speciale dedicato alle dimore e alle location che più di tutte riescono a soddisfare il gusto delle appassionate del rosa Barbie, colore delle facciate di Villa Paola, ex convento del XVI secolo.

Conversazioni con altre donne

In questi giorni la promozione della pellicola che sia nelle immagini che nel trailer cita Tropea, sta facendo il giro del web e della carta stampata. Il film parla di due anime gemelle si rincontrano dopo nove anni ad una festa di matrimonio a Tropea. Nonostante siano entrambi impegnati in una relazione si lanciano con cinica spensieratezza in una scappatella segreta. Con le musiche di Paolo Fresu, il film di Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, girato nella suggestiva location di Villa Paola uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 31 agosto.

Intermagazine.it: a settembre Tropea Capitale del Design

La dimora di charme Villa Paola è nuovamente protagonista, questa volta per uno speciale dedicato all’arte e al design, a firma Aricò, ideatore del Materia Festival.