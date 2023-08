Trasporto aereo: Barcaiuolo (Fdi), ‘per governo Meloni al centro interessi italiani’

StrettoWeb

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Il piano del governo italiano di limitare le tariffe aeree su alcune rotte è pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni speculativi, o comunque distorsivi del mercato, come quelli denunciati negli scorsi mesi dalle autorità di controllo per alcune tratte aeree, come quelle da e per la Sicilia, terra peraltro già drammaticamente vessata da incendi e ora colpita anche dall?eruzione dell?Etna, che ha sicuramente complicato gli spostamenti proprio nella settimana clou dell?estate”. Lo dichiara in una nota Michele Barcaiuolo, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

“Questo governo – prosegue – non poteva restare a guardare e non l?ha fatto: come sempre c?è chi critica, anche a scatola chiusa, ma il presidente Meloni ha le spalle larghe e non si farà intimorire. Allo stesso modo affronteremo il problema del caro carburanti alla pompa dove tuttavia si precisa come il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, sia inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania. Il prezzo da ieri è sostanzialmente stabile e di pochissimo maggiore rispetto alla rilevazione di domenica. Si nota quindi un rallentamento del trend degli aumenti, dovuti alla crescita delle quotazioni internazionali, che si erano osservati nell’ultimo mese, a dimostrazione di come sia stata efficace in questi mesi l’azione del monitoraggio del Mimit guidato dal Ministro Urso”. “L?attenzione rimane comunque alta e si continua a lavorare sul piano nazionale e internazionale per evitare speculazioni che altro non fanno se non impoverire gli italiani soprattutto nel periodo che dovrebbe essere dedicato alle vacanze dopo un lungo anno di lavoro”, conclude Barcaiuolo.