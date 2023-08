“Tramonto al Castello”: la magia del festival “Tra Mito e Storia” nella cornice di Condojanni

StrettoWeb

Il Festival del Teatro Classico “Tra Mito e Storia” non vi lascia soli!

Grazie al supporto del GAL Terre Locridee e dell’APS Cultura e territorio e il patrocinio del Nuovo IMAIE e il sostegno delle eccellenze imprenditoriali della Locride, la rassegna di teatro classico, appena conclusa da cartellone al Palatium di Quote San Francesco a Portigliola, incontra la bellezza di un luogo come l’area dell’antico Castello medievale nel borgo di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio. Nasce così Tramonto al Castello, evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario dello Ionio, con Edoardo Siravo, Antonio Tallura e Gabriella Casali e con le musiche di Gegè Albanese, in scena sabato 26 agosto 2023, a partire dalle 18:45, nell’area del Castello di Condojanni.

Dopo il Teatro greco-romano e il Palatium di Quote San Francesco, Tra mito e storia, che vive ormai da anni grazie alla cura e alla passione di Rocco Luglio, Giulia Palmisano e di quanti collaborano all’organizzazione della manifestazione, va alla scoperta di un nuovo sito antico del nostro comprensorio, che sarà certamente valorizzato dal talento di tre attori di grande spessore artistico, protagonisti negli anni della rassegna di Portigliola.

Siravo, Tallura e Casali, ai piedi della Torre, nella luce magica del tramonto, intrecceranno letture e dialoghi, sul filo di testi immortali come La Divina Commedia, brani da Tito Livio e la rievocazione delle figure di eroi greci. Anche in questa occasione sarà possibile acquistare il biglietto, nel prezzo del quale è compresa anche una degustazione di prodotti tipici, all’ingresso dello spettacolo, ma resta consigliato l’acquisto in prevendita presso l’Agenzia Persefone Viaggi, il Lido Persefone, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera o l’Edicola Mondadori di Locri e il Bar La Piazza e l’Arangara Bar di Condojanni, a Sant’Ilario.