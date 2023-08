Tragico incidente a Laureana di Borrello: perde la vita un motociclista | NOME e DETTAGLI

StrettoWeb

Ancora sangue sulle strade calabresi: un motociclista di 53 anni, Michelangelo Furfaro, ha perso la vita in uno scontro fatale nel reggino. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla provinciale 52 a Laureana di Borrello, nella piana di Gioia Tauro: il centauro ha perso improvvisamente il controllo della sua Honda e si è schiantato violentemente contro un palo. Ignote, al momento, le cause che hanno condotto al tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma per il povero uomo non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto poco dopo l’impatto.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso: la salma, dopo i primi accertamenti, è stata trasportata presso l’obitorio di Polistena per l’autopsia. Michelangelo, originario di Laureana di Borrello, risiedeva ormai da tempo a Crema: era sceso in Calabria per riunirsi con i suoi affetti ma la sua vacanza è culminata in una dolorosissima perdita. Lascia una moglie e due figlie.