Tragedia nel cosentino: muore dopo essere caduto da un albero di fichi

Una caduta fatale, quella accaduta ieri pomeriggio nei pressi di Albidona, un piccolo paese in provincia di Cosenza. Francesco Adduci, 68 anni, dopo tanti anni in Svizzera era tornato nella sua cittadina per godersi la pensione: si dedicava quindi alla coltivazione del suo podere in contrada “Potente” dove, ogni giorno, si recava per qualche lavoretto. Ieri, il brutto incidente: salito sulla scala per raccogliere i fichi dall’albero, il povero Francesco è scivolato finendo rovinosamente a terra. Una caduta più grave del solito, tanto che l’uomo, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e, in serata, è deceduto.