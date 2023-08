Tragedia in Calabria: colto da improvviso malore, si accascia a terra e muore

StrettoWeb

Un altro dramma colpisce la comunità di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza: dopo l’uomo, colto da malore improvviso, salvato da una dottoressa grazie a un massaggio cardiaco, ecco che la storia si ripete. L’epilogo però, è dei più drammatici: l’episodio è accaduto intorno alle 11 di questa mattina quando un signore, di origine campane, si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. L’uomo si stava recando in farmacia ma il malore improvviso lo ha stroncato in un momento. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’elisoccorso, congiuntamente con la Polizia Stradale e i Carabinieri. Nonostante tutte le manovre per rianimarlo, per il turista campano non c’è stato scampo. A seguito del triste episodio, si riscontrano rallentamenti sulla ss18.