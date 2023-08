Tragedia in Calabria: bambino annega in piscina, si trova ora in coma

StrettoWeb

Grande paura ieri pomeriggio per un bambino di quasi 4 anni, trasportato d’urgenza al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con l’elisoccorso dopo essere annegato in una piscina. Il piccolo si trovava in un villaggio turistico a Crotone quando, improvvisamente, è annegato stando troppo tempo sott’acqua. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito tanto da dover effettuare il trasferimento all’ospedale del capoluogo calabresile. Il bambino è ora in coma nel reparto di Terapia Intensiva, monitorato costantemente dall’equipe medica.