La Torre di Pisa compie oggi 850 anni

La torre pendente più famosa al mondo compie oggi 850 anni: parliamo di una delle protagoniste indiscusse della storia architettonica dell’Italia intera, la Torre di Pisa situata in Piazza dei Miracoli. Annoverata tra i patrimoni dell’UNESCO dal 1897, a farle compagnia ci sono la Cattedrale, il Battistero e il Campo Santo. La torre “che pende, che pende e non va mai giù” è in realtà il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta eretto in due secoli, a cavallo tra il 13esimo e il 14esimo secolo. A renderla iconica, non è solo la maestosità della torre, che si erge per ben 57 metri, ma è l’asse centrale che proprio centrale non è: come ben sappiamo, il campanile risulta inclinato per un cedimento delle fondamenta della struttura nelle prime fase di costruzione.

L’inclinazione è ormai parte integrante della storia del simbolo dell’intera regione Toscana, la cui infrastruttura prevede una serie di anelli e due camere interne: la prima, definita “Sale del Pesce” per un bassorilievo raffigurante proprio un pesce, si trova alla base della torre; presente poi la “cella campanaria” la quale, come suggerisce il nome, si trova in cima al settimo anello.

Per celebrare gli 850 anni della Torre, il Comune pisano offrirà uno spettacolo in notturna: alle 21:30 il campanile verrà illuminato e sul muro esterno del museo dell’Opera del Duomo sarà proiettato il logo dell’anniversario. Sarà poi possibile, dalle 20.30 a mezzanotte, visitare gratuitamente tutti i monumenti della piazza dei Miracoli (esclusa la Torre proprio perché illuminata). Infine, sul Graduale della Cattedrale, il pianista iraniano Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach, allieterà la serata con noti suggestive. Uno spettacolo da non perdere.