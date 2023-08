Torna l’appuntamento con la “Notte Azzurra” nel catanzarese: convivialità tra piatti tipici, musica e arte

StrettoWeb

La “Notte Azzurra” che si terrà il prossimo 4 agosto sul lungomare di Montauro non sarà solo un momento conviviale ma una vera e propria festa di musica e cultura. Tra un piatto di buon pesce cucinato dal noto chef Emanuele Mancuso e un bicchiere di ottimo vino locale ci si potrà divertire ascoltando “Taranta Jonica”, storico gruppo che propone la musica popolare calabrese sotto una nuova veste, attraverso una combinazione di sonorità moderne e tradizionali. E passeggiando sul lungomare di Montauro sarà possibile ammirare le opere dell’artista Urto in collaborazione con il Terzo Paradiso, Fondazione Pistoletto.

Le opere richiamano l’attenzione sul problema del consumo e dello spreco sia materiale che concettuale, invitando a riflettere sul nostro futuro e soprattutto sul nostro presente. L’evento espositivo che rientra nell’ambito del Panta Festival arricchisce la “Notte Azzurra”. La mostra “Stop Waisting Our Future Present”, visitabile fino al 21 Agosto, è ispirata al concetto del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, una fusione dei due paradisi precedenti: l’integrazione totale dell’umanità nella natura (Primo Paradiso) e lo sviluppo di un mondo artificiale basato su scienza e tecnologia (Secondo Paradiso).

Il Terzo Paradiso è cruciale per garantire la sopravvivenza umana e richiede una riformulazione dei principi etici e dei comportamenti che guidano la vita comune. Il suo simbolo è composto da un infinito a tre cerchi consecutivi: i due cerchi esterni rappresentano le diversità e le antinomie, mentre quello centrale rappresenta la nuova umanità generata dalla fusione degli altri due.

La “Notte Azzurra”, organizzata con il patrocinio del Comune di Montauro, della Regione Calabria, del Ministero dell’Agricoltura oltre che da numerosi sponsor privati, è giunta alla terza edizione e si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti ittici calabresi e catanzaresi ma anche di diffondere la cultura non solo enogastronomica del territorio. Per maggiori informazioni sulla “Notte Azzurra” è possibile consultare la pagina social ufficiale: https://www.facebook.com/lanotteazzurra/