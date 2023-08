Tiro con l’arco: Cdm, eliminate le squadre azzurre nell’arco olimpico

StrettoWeb

Parigi, 17 ago. – (Adnkronos) – Al termine della terza giornata di gare della quarta tappa di coppa del mondo a Parigi le formazioni azzurre si fermano agli ottavi e ai quarti. In finale, sia al maschile che al femminile, si giocheranno l’oro Sud Corea e Taipei, mentre l’India si è già assicurata i due bronzi. Nelle eliminatorie individuali compound Marcella Tonioli è l’azzurra che ha fatto il percorso migliore, ma si è fermata a un passo dalla semifinale, superata ai quarti da Gellenthien (Den). Al termine delle eliminatorie della quarta di coppa del mondo a Parigi le squadre azzurre del ricurvo si fermano agli ottavi e ai quarti. Gli azzurri con Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi hanno superato la Polonia al primo turno 6-2, ma sono poi stati battuti al secondo match dal Canada (Duenas, Gupta, Peters) 5-3. Le azzurre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati hanno vinto ai dodicesimi con il Brasile 6-0 e agli ottavi contro gli Usa (Kaufhold, Mucino-Fernandez, Sasai) 5-4 dopo lo spareggio (28-26), ma sono poi state sconfitte ai quarti dall’India (Bhajan Kaur, Bhakat, Kaur), vincente 5-1. Il terzetto indiano ha poi vinto il bronzo superando allo shoot-off il Messico 5-4 (27-25), mentre la finale per l’oro se la giocheranno Corea del Sud e Taipei. Anche nella gara maschile il terzo posto se l’è preso l’India, vincendo 6-2 sulla Spagna e, anche in questo caso, la finale per l’oro sarà tra Corea del Sud e Taipei.

Nel pomeriggio sono scesi in campo gli atleti del compound per le eliminatorie individuali. A compiere il tragitto più lungo per l’Italia è stata Marcella Tonioli, che ha superato nell’ordine Snak Nisi (Bra) allo spareggio 140-140 (10-8), Oh (Kor) con un altro shoot-off 146-146 (9+-9), Prieels (Bel) 143-142 e infine, ai quarti, è stata fermata da Gellenthien (Den) 140-142. La danese sabato si giocherà la semifinale con Lopez (Col), mentre dall’altro lato del tabellone ci saranno Vennam (Ind) e Gibson (Ind). L’esordiente Francesca Aloisi si è fermata ai 32esimi contro Chen (Tpe) 135-144 e stessa sorte è toccata a Sara Ret, superata da Quintero (Mex) 144-140, mentre Elisa Roner ha prima battuto Loh (Sgp) 145-143 è poi è stata battuta da Huang (Tpe) 144-147.Nel maschile il derby azzurro ai 32esimi ha visto la vittoria di Jesse Sut su Michea Godano 147-144. Sut è stato poi fermato da Jawkar 144-147. In semifinale sabato si sfideranno Heincz (Sui)-Becerra (Mex) e Pizarro (Pur)-Busansky (Svk). Domani si disputeranno al mattino le eliminatorie mixed team ricurvo e compound. Nel pomeriggio le eliminatorie individuali del ricurvo che vedranno in gara tutti gli azzurri ad esclusione di Alessandro Paoli, eliminato ieri al primo turno.