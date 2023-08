Tindari, ecco il “Festival Meteora: Arte e Benessere nei Parchi Archeologici siciliani”: il programma

StrettoWeb

Continua con la seconda tappa il prossimo giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 agosto – al Parco Archeologico di Tindari, in provincia di Messina – il “Festival Meteora: Arte e Benessere nei parchi archeologici siciliani”, curato e realizzato dalla Compagnia Sicula Butoh di Catania, diretta da Valeria Geremia. Dopo la prima tappa di 2 giorni al Parco Archeologico di Kamarina ecco di nuovo la possibilità di poter usufruire di trattamenti di benessere per i visitatori del parco e assistere alle performances di danza Butoh e musica.

Durante la prima giornata, il 24 agosto, il 25 e il 26 dalle 10.30 alle 17.30 si potrà accedere all’area benessere per sottoporsi ai trattamenti Shiatsu e massaggi relax con gli operatori Ion Pombar dei Paesi Baschi e Daniel Sigler Perez di Madrid, dalle 10.30 alle 12, si potrà seguire la lezione di Hatha Yoga con Valeria Geremia della Federazione Italiana Yoga.

Venerdì 25 e sabato 26 alle 19 inizierà la performance di danza e musica “METEORA TRA TERRA E CIELO – l’Arte per la Pace”, ideato dalla Compagnia Sicula Butoh, in cui la scenografia, i costumi, le coreografie e il testo sono a cura di Valeria Geremia, parteciperanno la soprano russa Ksenia Fedoseenko ed il tenore ucraino Yaroslav Zvieriev, Savì Manna con il violino e Alessandro Motta, Marco Salanitri e Adriana Caputo nel coro e la danza.

“E’ già da qualche anno che abbiamo promosso la formula arte e benessere creando un’area nella quale i visitatori possono rilassarsi e regalarsi un momento di relax e di riposo, facendo i trattamenti Shiatsu e seguendo le lezioni di Yoga, in questo caso nei parchi archeologici, di una bellezza millenaria, con degli operatori spagnoli molto bravi che ci seguono in questa esperienza – spiega Valeria Geremia – quest’anno abbiamo anche la collaborazione tra la soprano russa e il tenore ucraino. L’arte per la pace. Delle potentissime voci che insieme alla danza Butoh, la sua potenza teatrale, il violino e il coro creeranno un quadro, incorniciato in questo meraviglioso luogo. Io che sono operatore Shiatsu, insegnante di Yoga ma faccio anche danza Butoh, che predilige il paesaggio emozionale, questa teatralità del gesto piuttosto che una coreografia seguo queste tre vie. Tutte discipline che lavorano sul piano energetico. Mi è piaciuto esaltare questi luoghi siciliani e potare la bellezza della nostra terra ai visitatori, con momenti di benessere, relax e riposo. Alla ricerca dei luoghi magici della Sicilia”.

“Meteora”, dal greco sospeso in aria, è l’immagine o meglio ancora lo stato dell’essere che la coreografa e danzatrice Valeria Geremia ha voluto disegnare, delineare nella performance. Il costo è di 12 euro, il biglietto di ingresso comprende la visita al parco. Per informazioni e prenotazioni: siculabutoh@gmail.com – www.salahernandez.wordpress.com – +39 333 8478758.

La Compagnia Sicula Butoh con la sua esperienza di oltre vent’anni ha realizzato spettacoli, eventi, workshop in vari festival nazionali ed internazionali, ed in luoghi di alto interesse storico e culturale della Sicilia, tra i quali la Tonnara di Vendicari, la Tonnara di Favignana, il “Castello di Donnafugata”, il “Castello Ursino” e “Palazzo Biscari” di Catania. Con le sue partecipazioni in eventi internazionali e con le molte collaborazioni con artisti da Germania, Spagna, Siberia, Tailandia, Nepal, Messico, Stati Uniti, ha intessuto una vasta rete di contatti nel mondo nell’ambito della danza Butoh e dell’arte in genere.