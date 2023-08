Terzo polo: Paita (Iv), ‘noi non cambiamo idea rispetto a campagna elettorale’

StrettoWeb

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Su elezione diretta del premier, sul salario minimo, sulla commissione Covid noi non cambiamo idea rispetto alle cose che dicevamo in campagna elettorale. Si al sindaco d?Italia, no alla proposta Conte-Cgil e facciamo chiarezza sui soldati russi in Italia, sui banchi a rotelle e sulle mascherine”. Lo scrive su Twitter la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.