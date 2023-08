Terribile incidente in Calabria: auto si schianta contro un pilastro in cemento

StrettoWeb

Brutto incidente a Lamezia Terme, sul rettifilo Bagni in tarda mattinata. Nel sinistro, coinvolte tre vetture: una Mercedes, una Peugeot 208 e un Alfa 156 che ha avuto la peggio. Il conducente di quest’ultima infatti ha perso totalmente il controllo e si è schiantato contro un pilastro in cemento del cancello di un’attività commerciale. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, i quali hanno estratto l’uomo dall’abitacolo dell’Alfa e lo hanno affidato alle cure del 118. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasferito in ospedale. Presenti inoltre anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per il ripristino della corretta viabilità.