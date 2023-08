Tennistavolo, ecco il calendario della Top Spin Messina: esordio a Norbello

StrettoWeb

La FITeT ha reso ufficialmente noti gironi e calendari per la stagione sportiva 2023/2024. Insieme alla Top Spin Messina WatchesTogether saranno ai nastri di partenza della Serie A1 maschile altre sei compagini: l’Apuania Carrara, campione in carica, Tennistavolo Norbello, Marcozzi Cagliari, GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli e le neopromosse Paninolab Bagnolese e Il Circolo Prato 2010.

Nella prima giornata, in programma il 30 settembre, alle ore 17, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà in trasferta il Norbello, mentre venerdì 6 ottobre (alle 17.30), data da cerchiare in rosso sul calendario, sarà subito tempo di big match contro l’Apuania Carrara, per il debutto casalingo stagionale di Matteo Mutti e compagni davanti al pubblico di Villa Dante. Alla terza i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang osserveranno il turno di riposo. A seguire i confronti con Marcozzi, Sant’Espedito Napoli, Il Circolo Prato 2010 e, infine, Paninolab Bagnolese.

Invariata la formula. Le prime quattro squadre classificate al termine della regular season accederanno ai playoff scudetto per disputare le due semifinali, in gara unica in casa della squadra meglio piazzata nella fase a girone, secondo l’accoppiamento 1a/4a- 2a/3a. La finale, con in palio il tricolore, si giocherà in doppia sfida con eventuale spareggio nel caso in cui i precedenti incontri (andata e ritorno) si siano conclusi con una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio) oppure con due pareggi. L’ultima classificata retrocederà in Serie A2. Saranno ammesse a giocare la Final Four di Coppa Italia le prime quattro del girone d’andata del campionato di Serie A1. (Messina, 1 agosto 2023)

La prima giornata di Serie A1 2023/2024:

30/9/2023 ore 18 Apuania Carrara-Paninolab Bagnolese

1/10/2023 ore 15 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Marcozzi

30/9/2023 ore 17 Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether

Riposa: Il Circolo Prato 2010

Calendario Top Spin Messina WatchesTogether Serie A1 2023/2024

1ª giornata: Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether and. 30/9/2023 (ore 17), rit. 12/1/2024 (ore 17.30)

2ª giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara and. 6/10/2023 (ore 17.30), rit. 20/1/2024 (ore 18)

3ª giornata: RIPOSO

4ª giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi Cagliari and. 20/10/2023 (ore 17.30), rit. 6/3/2024 (ore 18.30)

5ª giornata: GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Top Spin Messina WatchesTogether and. 5/11/2023 (ore 15), rit. 5/4/2024 (ore 17.30)

6ª giornata: Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether and. 12/11/2023 (ore 10.15), rit. 12/4/2024 (ore 17.30)

7ª giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Paninolab Bagnolese and. 1/12/2023 (ore 17.30), rit. 21/4/2024 (ore 16)