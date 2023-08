“Tecnologia Antica e Moderna”: la mostra del Maestro Ferro a Santa Maria del Cedro

StrettoWeb

Annunciata l’apertura della mostra “Tecnologia Antica e Moderna” dell’artista Francesco Ferro, che avrà luogo domani, 23 agosto 2023, presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro alle ore 18.00. Questa straordinaria esposizione sarà accessibile al pubblico fino al 3 settembre 2023, durante gli orari di apertura regolari del Museo: mart. – dom. 9.30 – 13.00 / 17.00 – 21.00.

Francesco Ferro: L’artista di Luzzi che ispirò il mondo

Francesco Ferro, nato a Luzzi (CS) nel 1948, è un artista di straordinario talento noto per la sua capacità di catturare emozioni e sentimenti autentici attraverso la pittura e le tecniche d’incisione. All’inizio degli anni ’70, si trasferì nell’hinterland milanese, dove iniziò il suo percorso artistico come autodidatta, esplorando la pittura come forma espressiva immediata. La sua dedizione all’arte lo portò a frequentare la scuola civica di pittura a Caronno P. (VA), dove ebbe l’opportunità di studiare sotto la guida di maestri come G. Gerli, G. D’Auria e Vanni Saltarelli. Questi insegnanti influenzarono profondamente il suo stile e lo aiutarono a sviluppare un percorso artistico personale caratterizzato da profonde riflessioni interiori.

Le opere di Francesco Ferro sono vere e proprie espressioni di autenticità, che attraversano una vasta gamma di emozioni umane, dalla gioia al dolore, dall’amore alla passione e al desiderio di esplorare il sentimento religioso come parte essenziale dell’esperienza umana. La sua capacità di catturare la realtà in modo quasi irreale, attraverso l’acquarello e l’incisione, crea un’atmosfera poetica e senza tempo che affascina il pubblico.

Durante la sua carriera, Francesco Ferro ha partecipato a numerose mostre collettive e personali di livello nazionale ed internazionale, dimostrando il suo talento e la sua versatilità come artista. Tra le esposizioni più significative si segnala quella presso la “Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza” e la galleria “Amici dell’arte” a Brissago, in Svizzera. Uno dei premi più prestigiosi conferitigli è stato la Medaglia d’Argento, offerta dalla Camera dei Deputati, in riconoscimento del suo lavoro con l’opera “1924”, dedicata alla RAI e al primo programma radiofonico trasmesso in quell’anno.

La mostra “Tecnologia Antica e Moderna” è un’opportunità unica per il pubblico di immergersi nell’universo artistico di Francesco Ferro, esplorando la sua capacità di unire la tradizione artistica con una visione contemporanea. Impossibile perdere l’opportunità di ammirare le sue opere straordinarie al Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro.