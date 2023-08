Teatro Stabile di Catania: straordinario balzo, è il primo tra quelli del Sud

StrettoWeb

Straordinario balzo del Teatro Stabile di Catania che passa dal 17° al 4° posto in due anni nella graduatoria del Ministero. “Abbiamo scalato la classifica dei Tric, i Teatri di rilevante interesse culturale – racconta Luca De Fusco, direttore artistico dello Stabile catanese – Partendo dal penultimo posto siamo arrivati dietro ai teatri Elfo Puccini, Franco Parenti e Stabile di Brescia: siamo il primo Tric a Sud della Lombardia. Abbiamo superato, ma lo dico con profondo affetto, anche i cugini del Teatro Biondo Stabile di Palermo. In genere le oscillazioni sono di un punto o di mezzo punto, noi siamo cresciuti di oltre tre punti, una performance abbastanza straordinaria“.

“Diciamo la verità – evidenza De Fusco – ci sono problemi strutturali che restano: la nostra è una sede difficile, anche se l’abbiamo rimodernata, e c’è il forte handicap di un mutuo di 500 mila euro da pagare, un’enorme palla al piede. Siamo intervenuti dove potevamo: ottenendo un punteggio di 4 su 5 sulla direzione artistica e di 5 su 5 sulla qualità del progetto artistico. Le nostre produzioni, la ripresa di di “Così è se vi pare”, e di “Come tu mi vuoi” e il debutto a Pompei di “Nozze di sangue” con Lina Sastri, regia di Lluis Pasqual, oltre all’attività alla Sala futura e al progetto Sciascia, sono stati giudicati con il massimo dei voti. I due testi di Pirandello, “Nozze di sangue” e “Anna Karenina” nella prossima stagione saranno in tournée nei grandi teatri di Roma e Milano”.

“Tutto questo è potuto accadere grazie al sostegno degli assessori regionali Messina, poi Amata e Falcone dai quali abbiamo avuto aumenti considerevoli fino a un milione di euro che ci hanno portato, come sovvenzioni, alla pari del Biondo. E ci hanno consentito progetti più ambiziosi”, rimarca De Fusco.

“Siamo ufficialmente usciti dalla pura sopravvivenza – sottolinea De Fusco – in un momento in cui ci si dispiace dei tanti problemi della nostra città, essere tornati a essere il più importante teatro meridionale è una consolazione. Il segreto? E’ la passione mia, del Consiglio d’amministrazione, della presidente Rita Gari, di tutti i lavoratori. Quando sono arrivato, tanti mi dissero che ero pazzo ad accettare, che il teatro stava per chiudere. Siamo più tosti e tenaci di quel che sembra. Lo Stabile è il teatro di Pirandello e di Turi Ferro, ha una lunga tradizione, e vederlo scalare così velocemente i posti in classifica è veramente una grande soddisfazione. Finalmente Catania torna all’antico prestigio“.