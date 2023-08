Taylor Swift, arriva nuovo album: il 27 ottobre esce ‘1989 (Taylor’s version)’

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – La popstar multiplatino Taylor Swift ha annunciato a sorpresa dal palco della data del ‘Eras Tour’ a Los Angeles la pubblicazione di ‘1989 (Taylor?s Version)’, in uscita venerdì 27 ottobre. Da oggi è già disponibile il preorder dei formati cd, cassetta, vinile e cd deluxe nelle varianti crystal skies blue, rose garden pink, aquamarine green e sunrise boulevard yellow.

?Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare. Questo album – dice l’artista – ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di ‘1989’ uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!?

L?album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all?interno singoli come ‘Shake it off’, ‘Blank Space’, entrambi dischi di platino, e ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, disco d?oro, ha già visto estratti ‘This Love (Taylor?s Version)’ nel maggio 2022 come colonna sonora di ‘The Summer I Turned Pretty’ e ‘Wildest Dream (Taylors? Version)’, dopo che il brano era diventato virale su TikTok. ‘1989 (Taylor?s Version)’ è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell?artista, dopo ‘Fearless’, ‘Red’ e ‘Speak Now’, uscito il 7 luglio.

Attualmente in tour con il suo ‘Eras Tour’, vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso (che le permetterà di battere il record detenuto da Elton John), Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni ‘Taylor?s Version’. Il tour sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelli di un terremoto di magnitudo 2.3. Inoltre, Taylor ha deciso di regalare un bonus per tutto lo staff al lavoro sul tour, per un totale di 50 milioni di dollari.

Il tour arriverà in Italia in 2 date previste il 13 e 14 luglio 2024 presso lo stadio di San Siro a Milano e divenute sold out lo stesso giorno di messa in vendita dei biglietti. Taylor ha raggiunto un record importante entrando nella Billboard 200 chart con dieci dei suoi album nella top 100, classificandosi come gli album più ascoltati questa settimana negli Stati Uniti. Agli MTV Video Music Awards di quest?anno ha collezionato il numero maggiore di candidature con 8 nomination, tra cui ‘Video of the Year’, categoria di cui detiene il record per aver vinto per tre anni consecutivi.

Taylor Swift ha inoltre collezionato diversi premi tra la fine dello scorso anno e l?inizio dell?anno tra cui: quattro Grammy Awards, cinque Mtv Video Music Awards e sei American Music Awards.