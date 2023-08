Taurianova, ritorna il Festival “Musica sottolio”: il programma

StrettoWeb

Taurianova si prepara a risuonare melodie taglienti e atipiche con l’evento live più longevo della città che conferma la vocazione alla valorizzazione della musica alternativa, fuori dai grandi circuiti. Sul prestigioso palco “Salvatore Muratore”, il più unto d’Italia, Sabato 19 agosto 2023 torna ‘Musica sottolio’, la XVII edizione del Festival dei suoni buoni da conservare sott’olio, organizzato dall’Associazione multiculturale Mammalucco in collaborazione con Ex-Pescheria, ROVING birra itinerante, 4Event e Lamorfalab Studio Creativo.

Nel cuore pulsante del centro storico della città, nella cornice dell’Ex Mercato del pesce, una line up formata da alcune delle realtà più importanti della musica alternativa italiana, come PLASTIC FARM ANIMALS, VIOLENT SCENES e ROBOX.

Ai reggini Plastic Farm e al loro noise rock l’arduo compito di rappresentare la musica autoctona e di aprire la XVII edizione di Musica Sottolio, a cui seguirà una delle migliori realtà pugliesi attualmente in circolazione i Violent Scenes con il loro post-rock elettronico, per poi lasciare il palco ai Robox, un nuovo super gruppo strumentale che giunge a Musica Sottolio direttamente da Treviso, tra di loro membri di One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori. Basso, chitarra, batteria e una maschera dorata da saldatore. Musica che guarda al futuro e all’innovazione, una valanga elettrica a chiudere la XVII edizione. Tutti i concerti sono gratuiti.

“Musica Sottolio si conferma per il diciassettesimo anno consecutivo un appuntamento importante e per niente main stream – afferma Filippo Andreacchio, presidente dell’Associazione multiculturale Mammalucco – Un festival che ospita a Taurianova delle band provenienti da ogni parte d’Italia che propongono una musica che solitamente non è semplice ascoltare piazza. Da sempre crediamo che non importa da dove vieni ma conta molto cosa suoni”.

La manifestazione è supportata dal patrocinio del Comune di Taurianova e dalla Consulta delle Associazioni di Taurianova.