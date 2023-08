Taglio fondi, Billari interroga il Mit : “necessaria chiarezza sulle risorse Pnrr”

StrettoWeb

“Le dichiarazioni del Mit che di fatto non smentisce il cambio di destinazione dei 2,5 miliardi di euro ed al contempo assicura l’impegno a trovare nuove somme per realizzare quanto previsto non solo non ci rassicurano ma apre una riflessione profonda sulla ratio di questo provvedimento” queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale della Calabria Ing. Antonio Billari. “Se è vero che nessuna delle opere immaginate nel Pnrr verrà cancellata ma finanziate con altri fondi per rispettare gli accordi con l’Europa oggi dobbiamo capire i motivi di questa partita di giro che di fatto non viene spiegata negli intendimenti e nelle motivazioni”.

“La regione Calabria ha l’impellente necessità di investire su un sistema di collegamento efficiente che eviti l’isolamento politico ed istituzionale della nostra regione dichiara Billari.

La scelta di rimodulare o cambiare le risorse destinate al nostro territorio in assenza di un confronto con i Sindaci e gli amministratori prosegue Billari e l’assenza di un interlocuzione nell’unica sede istituzionale preposta che è il Consiglio regionale denota la scarsa considerazione che ha il governo nazionale sulla Calabria”.

Conclude: “al Governo nazionale ed al Ministro competente incalza Billari chiediamo certezza sui fondi Pnrr ed un impegno sulla strada Ionio- Tirrenio la cui mancanza di attenzione e programmazione potrebbe rallentare drasticamente il sistema di mobilità interno all’area Metropolitana di Reggio Calabria”.