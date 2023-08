Il suono della tradizione: aprono i battenti del “Kaulonia Tarantella Festival Pride”

StrettoWeb

Apertura con il “botto” a Caulonia per il Kaulonia Tarantella Pride, il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria, che ha attirato in Piazza Mese migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta Italia. “La massiccia presenza ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane di preparazione ad un evento di alto livello quel è diventato il Kaulonia Tarantella Festival giunto alla sua XXV edizione”, ha esordito il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso.

Ha poi aggiunto: “non a caso il festival è uno dei grandi eventi sponsorizzato dalla Regione Calabria, che ha destinato un cospicuo investimento. Ringraziamo per la presenza all’inaugurazione di questa edizione il Vice Presidente e Assessore Regionale Giusi Princi e il Consigliere Regionale Salvatore Cirillo che dimostrano come la sinergia tra istituzioni è fondamentale per far crescere il territorio. Ringraziamo anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’impegno

profuso”.

“Siamo orgogliosi che Caulonia sia il paese della musica, che ha attirato

l’attenzione di un pubblico extraregionale – ha concluso il Sindaco Cagliuso – e questo ci sprona a continuare, tutti insieme, a lavorare per rendere questa manifestazione sempre più di livello internazionale, per dare un segno tangibile di un territorio che accoglie integrando temi di carattere culturale, sociale e civile”.

“Continueremo a sostenere il Kaulonia Tarantella Festival perché è uno degli eventi più importanti della Calabria Straordinaria che vogliamo esportare”, ha dichiarato Giusi Princi.

Il Vice Presidente ha proseguito: “un plauso va al Sindaco Cagliuso e a tutta quanta l’Amministrazione Comunale di Caulonia perché è questa la cultura e lo spessore di carattere artistico che promuovono il territorio. È un festival identitario che rappresenta la Calabria che vogliamo esportare». Da parte sua il Consigliere Regionale Salvatore Cirillo ha sottolineato: “sono

soddisfatto per questo grande evento che viene realizzato nel mio Paese, che si

riprende il giusto palcoscenico che merita. Come consigliere regionale mi sono

impegnato per sostenere a pieno il festival che merita di crescere sempre più a

divenire un appuntamento di forte richiamo nazionale”.

“Siamo arrivati allo start di questa manifestazione che punta ai grandi numeri

con spettacoli di grande qualità artistica e musicale”, ha esordito Antonella

Ierace, assessore comunale con delega alla cultura e allo spettacolo, che ha aggiunto: “il Kaulonia Tarantella Festival Pride è una straordinaria kermesse musicale che mette in risalto non solo la musica popolare ma nostra identità. Abbiamo dato seguito ad un progetto molto articolato che si è sviluppato

grazie al supporto della Regione Calabria, a quello della Città Metropolitana, ai

direttori artistici, Massimo Bonelli e Mimmo Cavallaro, che hanno saputo

coniugare musica, cultura, tradizione e innovazione, invitando musicisti di

caratura nazionale che rendono questa edizione una delle più interessanti“.

“Nel contesto del festival sono altrettanto importanti gli eventi collaterali, con i corsi gratuiti di balli popolari e strumenti tradizionali nelle strade del centro storico, coordinati da Mimmo Giovinazzo, per poi passare agli incontri di approfondimento, alle 20, all’Affresco Bizantino e successivamente ai concerti, dalle 22 in poi, nella splendida cornice di Piazza Mese. Infine tutti a ballare

fino a tarda notte allo Sperone di Caulonia, per vivere insieme il “Paese che

balla”.

“Non è semplicemente un festival ma un’esperienza totale”, ha dichiarato

Massimo Bonelli che ha aggiunto: “la tarantella calabrese è inclusiva, si balla insieme in uno spettacolo che è unico perché racconta di un popolo che in piazza è tutto uguale. Il festival di Caulonia ha un grande potenziale che va sostenuto perché può imprimere una svolta per il turismo della Calabria come è stata la pizzica per la Puglia”. Dopo l’apertura istituzionale è sono seguite le esibizioni degli artisti, con dedica iniziale al compianto Otello Profazio, quindi si è iniziato a ballare con Max Gazzè che ha infiammato la piazza.