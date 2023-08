Successo per l’NDP Summer Fest a Venetico

StrettoWeb

Grande successo per la seconda edizione dell’NDP Summer Fest, evento ideato e condotto dal presentatore e giornalista Giovanni Remigare, organizzato in collaborazione con il Comune di Venetico, andato in scena nella Villa Comunale di Venetico Marina. Un varietà che ha visto alternarsi sul palco cantanti, atleti di danza sportiva, musicisti e altri artisti per una serata all’insegna del divertimento.

Come già detto si sono esibiti diversi cantanti quali: Federica Galeota, Maria Carola Giardina, Claudia Rizzo, Davide Bruno, Gianfranco Di Pietro, Bonny e Melissa Patti(quest’ultima della scuola MusicLab). A seguire lo straordinario fisarmonicista Riccardo Saja (MusicLab), l’imitatore Gianluca Celona e gli atleti di Danza sportiva della Mucca Dance guidati dai bravissimi Josè Grillo e Giuliana Basile. Durante la serata è stato trattato il tema importante come la donazione sangue, a tal proposito è intervenuto il Presidente della Fratres Spadafora Pinuccio Nomefermo.

Al termine della serata Giovanni Remigare ha dichiarato: “sono felicissimo che questa seconda edizione sia andata bene, che la gente si sia divertita e soprattutto sono felice che i ragazzi che sono stati sul palco si siano esibiti dandoci la possibilità di godere di un bellissimo e piacevole spettacolo. I veri protagonisti sono loro ed io sono sempre contento di poter lavorare per farli esibire e far vedere a tutti i loro talenti e la loro passione. Come detto sul palco ci hanno richiesto questo format in diversi comuni Nebroidei e stiamo pensando di trasformare questo varietà in un vero e proprio tour…come detto ai ragazzi, ci sto lavorando”.

—