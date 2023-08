Successo meritato: il plauso del Presidente Mancuso per la riuscita di “Sapore di Mare” a Catanzaro

StrettoWeb

“Manifestazioni come ‘Sapore di Mare’ vivacizzano e rendono attrattiva Catanzaro Lido e il suo notevole patrimonio di mare e cultura su cui occorre puntare per valorizzarne le potenzialità e promuovere sviluppo sostenibile”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha partecipato ad alcune delle cinque serate di musica e proposte enogastronomiche messe a disposizione delle migliaia di catanzaresi e turisti giunti da ogni località da “Sapore di Mare”. La rassegna realizzata grazie essenzialmente alla Presidenza del Consiglio regionale (Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che si è svolta dal 10 al 14 agosto nella suggestiva cornice del porto di Catanzaro.

“La rassegna – aggiunge Mancuso – per come efficacemente organizzata dall’associazione ‘Carpe Diem’, ma anche per la qualità dei gruppi musicali coinvolti (Sergio Cammariere, Mario Venuti, Joe Bastianich, Tammurriata Nera e Orchestraccia) e le interessanti proposte gastronomiche finalizzate a promuovere i prodotti agroalimentari della Calabria, merita un plauso e l’apprezzamento più sincero. Ci sono in Calabria più eventi ‘storicizzati’ che richiamano l’attenzione per i divi dello spettacolo che le connotano e che pure hanno un’ importanza considerevole”.

“Ma sono del parere – commenta Mancuso – che sono anche, e soprattutto, le manifestazioni costruite, con sacrifici e abnegazione, sul e dal territorio e in stretta connessione con la storia e le tradizioni popolari delle nostre comunità, che meglio promuovono il ‘brand Calabria’ su cui punte la Regione e che meglio rappresentano il cuore della nostra terra”. Aggiunge il Presidente del Consiglio regionale: “complimenti ad Antonio Ursino, manager di eventi territoriali da oltre venti anni, ed ai vari Enti coinvolti, per aver dato avvio ad un’ iniziativa che spero possa diventare identitaria del territorio catanzarese, consentendo ai turisti italiani e stranieri, di conoscere la cultura e le consuetudini millenarie di una regione che ha tanto da offrire”.

Il presidente Mancuso rivolge “un ringraziamento particolare agli uomini e alle donne delle forze dell’ ordine che, oltre a rendere possibile lo svolgimento sereno dell’evento, stanno dimostrando un’attenzione supplementare per le esigenze di controllo e sicurezza in tutta l’area di Catanzaro Lido”. Infine: “ai fermenti imprenditoriali, artigianali e culturali della Marina di Catanzaro, che ‘Sapore di Mare’ ha ben interpretato, è senz’altro necessario riservare maggiore impegno e risorse, per ripagarla dei molti decenni di disattenzione, dovuta essenzialmente al fatto che le classi dirigenti hanno amministrato la città come se Catanzaro non avesse il mare”.