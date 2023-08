Successo per la finale calabrese di “Una ragazza per il cinema”: Cateno De Luca presidente di giuria

StrettoWeb

Un’esplosione di gioia e bellezza sabato scorso a Diamante per la

finale regionale di “Una ragazza per il cinema” in una manifestazione

riuscita con successo, e che ha sancito l’amicizia tra Diamante e

Taormina comune dove si svolgerà la finale nazionale della

manifestazione. Presente alla serata il sindaco di Taormina, Cateno De Luca che è stato accolto con parole di grande amicizia dal Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. De Luca ha sottolineato il connubio tra Taormina e Diamante “due località straordinarie che condividono la

forte vocazione turistica” e che si apprestano a sancire, come già

annunciato, il gemellaggio.

La manifestazione, nell’affollata Piazza Mancini, è stata presentata dalla bellissima Manila Nazzaro, Miss Italia 1999 e nota conduttrice televisiva e radiofonica, ha condotto con grande bravura la serata. A lei e alla promoter, direttrice artistica e responsabile del concorso, Graziella Marcone, sono andati i riconoscimenti consegnati dal Vicesindaco Giuseppe Pascale. A giudicare il talento e la bellezza delle ragazze in gara, la giuria presieduta dal Sindaco di Taormina Cateno De Luca.

Con lui Stefano Oradei, Ballerino e Professore di Danza di Ballando con le Stelle; il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno; il Vicesindaco, Giuseppe Pascale; Gianfranco Bartalotta, Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo – Università di Roma Tre; Maria Marino, insegnante di danza e coreografa; Enzo Monaco, giornalista e presidente

dell’Accademia Italiana del Peperoncino; Francesca Amoroso, Assessore al Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Diamante, Luigi Perrone, imprenditore.

Prima classificata Silvia Felice e con lei altre cinque ragazze Sofia Lenti, Sara Palumbo, Silvia Genovese, Clara Forestiero, Anna Colacino, parteciperanno alla finale di Taormina. Auguri e complimenti alle sei ragazze vincitrici e a tutte le partecipanti che hanno vissuto una bellissima esperienza.