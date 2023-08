Stupro a Palermo, Di Giacomo (S.PP): “la scarcerazione del minorenne brutto esempio di impunità”

StrettoWeb

“La decisione del magistrato di disporre la scarcerazione e l’affidamento in una comunità

del minorenne che ha partecipato allo stupro di gruppo della 19enne violentata da sette ragazzi al Foro Italico, a Palermo, è un brutto esempio di impunità e un messaggio

fortemente negativo soprattutto per le giovani generazioni”. Così Aldo Di Giacomo, segretario S.PP. che aggiunge: “è incomprensibile che il cosiddetto atteggiamento collaborativo del ragazzo che con il branco ha commesso un atto di efferata violenza sia sufficiente a non farlo restare in carcere”.

“C’è poi la nuova violenza contro la giovanissima e la sua famiglia che non possono farsene una ragione e che chiedono semplicemente giustizia. La bruttissima vicenda – dice Di Giacomo – non è purtroppo isolata nel nostro Paese che registra una recrudescenza di casi di violenza sessuale e di femminicidi a cui bisogna urgentemente porre un freno. Sappiano bene che l’attuale sistema carcerario per minori non solo non serve a nulla, anzi si rivela una sorta di scuola per delinquere con il 90% di chi entra si avvia verso una “carriera criminale” passando come stadio successivo immediato al carcere normale”.

“Il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare, con una

permanenza media di poco superiore ai 100 giorni. Per noi – dice il segretario S.PP. – le

misure da mettere in campo sono decisamente più complesse. Il problema è innanzitutto infrastrutturale oltre che di personale. Tra le priorità è necessario pensare agli istituti per minori per potenziarne il ruolo effettivo di rieducazione oltre all’adeguamento delle

strutture carcerarie esistenti, fatiscenti e vetuste”.

“L’obiettivo centrale da raggiungere – continua – è quello di far diventare visibili i circa 400 detenuti di età sino a 24 anni di età negli istituti che un magistrato esperto che guida la procura minorile di Milano da anni, il dottor Ciro Cascone, con linguaggio molto efficace, definisce “invisibili”. E non per questo deve prevalere il “buonismo” in una situazione senza controllo delle carceri come avvenuto oggi in uno dei tanti e ripetitivi giorni di “ordinaria follia” con quattro istituti al centro della cronaca per incendio di celle, aggressioni agli agenti, intercettazioni di droni con droga e telefonini”.