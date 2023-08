Stupro di gruppo a Palermo, il sindacato di Polizia: “ingiustificato l’atteggiamento buonista dimostrato nei confronti di uno degli autori ma non basta indignarsi”

StrettoWeb

“Non basta indignarsi per il comportamento del giovane che ha partecipato allo stupro della ragazza di Palermo e che ha usato i social per compiere un nuovo atto di violenza nei confronti della vittima e della sua famiglia e per sbeffeggiare tutti”. Il ragazzo su Tick Tok scrive: “La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima”. E aggiunge una emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. che già ieri aveva duramente contestato la decisione del magistrato di disporne la scarcerazione e l’affidamento in una comunità parlando di “un brutto esempio di impunità”.

“Per il particolare significato che i giovani danno ai social– continua Di Giacomo – il messaggio inviato con la scarcerazione è ancora più negativo, come ancora più ingiustificato l’atteggiamento buonista dimostrato nei suoi confronti tanto più che nel nostro Paese sono in aumento i casi di violenza sessuale e di femminicidi. E non è certo puntando sul “ravvedimento” di uno degli autori di uno stupro selvaggio che si pone un freno. Per tutto questo noi non ci fermiamo all’indignazione e continuiamo a chiedere che l’attuale sistema carcerario sia per minori che i detenuti maggiorenni sia profondamente adeguato superando l’attuale situazione di scuola per delinquere per i minori con il 90% di chi entra che si avvia verso una “carriera criminale” passando come stadio successivo immediato al carcere normale. Proprio oggi, in uno dei tanti e ripetitivi giorni di “ordinaria follia”, in sette istituti del Paese abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza tra cui celle bruciate, minirivolte, nuove aggressioni di agenti, ritrovamento di droga e telefonini arrivati a bordo di droni, a conferma che lo Stato ha ammainato bandiera bianca”.