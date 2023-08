Un po’ di paura nello Stretto: imbarcazione in balia delle onde dopo un guasto, intervengono i soccorsi

StrettoWeb

“Voglio ringraziare pubblicamente Pino Canale, titolare dello storico campo Boe di Pellaro, per averci dato una grande mano di aiuto per poter recuperare una imbarcazione in transito nello Stretto, che a causa di un guasto si è trovata in balia delle onde e si è rivolta alla Marina di Porto Bolaro per essere soccorsa. La sinergia e la collaborazione tra imprenditori, è fondamentale per dare risposte alla utenza che guarda alla nostra terra. Grazie Pino”.

Questo è un post Facebook scritto dall’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, il quale ha voluto esaltare la sinergia degli imprenditori nel mettere in salvo una imbarcazione che, a causa di un guasto, è rimasta in balia delle onde nello Stretto. Per fortuna nessuna grave conseguenza. Ad intervenire per i soccorsi, dopo segnalazione, la Marina di Porto Bolaro.