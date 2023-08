Straordinario trionfo per Marvel, il cavallo di Reggio Calabria è “Campione d’Europa” | DETTAGLI

StrettoWeb

Nel mondo dell’equitazione, c’è sempre spazio per le storie che sfidano le convenzioni e incantano l’immaginazione. E questa volta, è una giovane promessa italiana, di Reggio Calabria, di nome “MT CLASSIC MARVEL” che ha rubato la scena e il cuore degli appassionati di cavalli di tutto il mondo. Questo magnifico esemplare di razza Paint Horse, nonostante i suoi soli 17 mesi di età, ha dimostrato che l’età è solo un numero, affrontando e sconfiggendo cavalli più esperti e più anziani, per aggiudicarsi il titolo ambito di Campione d’Europa.

Ma questa straordinaria vittoria non è l’unica tappa di successo nel percorso di Marvel. Nel 2022, alla Fiera di Verona, il giovane prodigio aveva già catturato l’attenzione e il rispetto di tutti, portando a casa una serie di titoli impressionanti, tra cui Champion e Gran Champion Wearling.

Lì, sotto gli occhi ammirati del pubblico italiano, Marvel ha dimostrato la sua abilità senza precedenti. Oggi, l’epica vittoria di Marvel, nel territorio tedesco, a Kreuth, è stata un nuovo capitolo in una storia che sembra tratta da un racconto fiabesco. La scena era pronta per un confronto epico e l’emozione era palpabile nell’aria mentre il pubblico e gli esperti si chiedevano se il giovane prodigio avrebbe retto alla pressione e alla concorrenza.

Fin dall’inizio, Marvel ha dimostrato un potenziale straordinario. Il suo portamento maestoso e le sue singolari quanto uniche caratteristiche, gli hanno fatto guadagnare ammirazione immediata. Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione di tutti è stata la sua determinazione incrollabile. Marvel sembrava essere consapevole della sua giovane età, ma ciò non lo ha mai ostacolato. E’ entrato in arena con una grazia che ha stupito i presenti, dimostrando che i sogni più audaci possono diventare realtà.

Affrontando avversari ben più esperti e cavalli con anni di esperienza, è stata proprio la sua determinazione ad essere foriera della vittoria e della conquista da parte di Marvel di ben 4 titoli Europei in totale, tra cui il titolo massimo di Gran Champion Stallion.

Il proprietario, Domenico Polimeni di Reggio Calabria, ha condiviso un legame speciale con Marvel, un’armonia tra uomo e cavallo che ha dato vita a questa incredibile vittoria. “Marvel è un vero e proprio fenomeno”, ha commentato con orgoglio. “Ha dimostrato che il cuore e la determinazione possono superare ogni ostacolo.”

Lo stesso proprietario, ci tiene a ringraziare coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo; in particolare, Mariano Tegano, che ha accompagnato Marvel in arena, perfetto accostamento delle due linee di sangue della fattrice campionessa europea e italiana (OR KID CLASSIC FANTASY) e dello stallone campione mondiale (MMR JINX ON ME) studiato dallo stesso Mariano, allevatore e portatore in gara a Fiera Cavalli vincendo già il miglior Weanling Stallioon della fiera. Ma soprattutto Ivan Simeoni e Moria Gazzola, quali Performance Horses and Riders Coaching, per la particolare cura, dedizione e preparazione spesi per Marvel.

Questa vittoria è molto più di una semplice conquista sportiva. È un inno alla gioventù, alla passione e al coraggio. Marvel ha dimostrato che il talento non ha età e che la volontà di vincere può superare qualsiasi sfida.

Nel crepuscolo della serata tedesca, Marvel, è emerso come un vero e proprio eroe, portando Reggio Calabria e l’Italia sul tetto d’Europa lasciando un’impronta indelebile nel mondo dell’equitazione. Il nome di Marvel risuonerà per sempre, un simbolo di audacia, passione e trionfo.