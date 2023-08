Strage di Brandinazzo, una delle vittime aveva origini calabresi

StrettoWeb

Emergono nuovi particolari sulla strage di Brandinazzo dove cinque operai, a lavoro sulla tratta ferroviaria Torino-Milano, sono stati travolti da un convoglio. Tra i lavoratori che hanno perso la vita, oltre a due siciliani – tra cui il 22enne messinese Kevin Laganà – anche un uomo di origini calabresi. Si tratta di Giuseppe Aversa, 49 anni, figlio di un artigiano edile di Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia. Il padre era emigrato al Nord in cerca di fortuna e si era trasferito a Chivasso negli anni ’70. Giuseppe invece, dopo aver trascorso l’infanzia nella cittadina, era poi andato a vivere a Borgo d’Ale. Lascia la mamma, la sorella e la compagna Nicolinka.

Il cordoglio del sindaco di Borgo d’Ale

“Siamo sgomenti per la disgrazia ferroviaria di Brandizzo, che ha provocato cinque vittime colpendo le altrettante famiglie. In questo tragico evento ha perso la vita, ancor giovane, il nostro concittadino Giuseppe Aversa – dichiara Pier Mauro Andorno, primo cittadino – e con l’intera comunità borgodalese ci stringiamo alle famiglie delle vittime, in particolare a quella di Giuseppe Aversa, esprimendo la nostra vicinanza e profondo cordoglio”

