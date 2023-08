Strage Bologna: De Maria (Pd), ‘inaccettabile riproporre falsa pista palestinese’

StrettoWeb

Roma, 2 ago (Adnkronos) – “Trovo inaccettabile che la falsa pista palestinese venga riproposta ancora oggi. Non si aiuta così la ricerca piena della verità sulla strage del 2 agosto e il sereno svolgimento dei processi”. Lo ha detto Andrea De Maria, del Pd, in aula alla Camera sulla strage di Bologna.

“Così come, insieme alle associazioni dei familiari delle vittime, abbiamo contestato commissioni di inchiesta che interferiscono con il lavoro della magistratura -ha proseguito De Maria-. Dovremo, uniti, fare i conti con la storia della strategia della tensione e sostenere l’azione giudiziaria. Alla destra dico, fate la vostra parte fino infondo per la verità e la giustizia. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita, ai cittadini bolognesi stretti attorno ai familiari delle vittime, alla nostra democrazia”.