Strage Bologna: Bonelli, ‘mozione vergognosa maggioranza’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Il tentativo da parte della maggioranza di riscrivere la storia è inaccettabile e voglio comunicare pubblicamente lo sdegno del gruppo Avs per la mozione che avete presentato, che è perfettamente in linea con il messaggio inviato dalla presidente Meloni che ha deciso di non partecipare alla cerimonia alla stazione di Bologna. Noi ci uniamo alle parole del presidente Matterella: la matrice neofascista della strage di Bologna è stata accertata nei processi”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo in aula alla Camera.

“La volontà di riscrivere la storia degli anni del terrorismo e della strategia della tensione, mettendo in discussione le sentenze dei tribunali che hanno chiaramente parlato di una strategia piduista legata all’eversione nera fascista, è inaccettabile, così come lo è la mozione che avete presentato – continua -. State cercando di mettere in discussione verità processuali già acquisite, perché si fa esplicitamente menzione alla matrice neofascista”. “In nome delle vittime e dei familiari dovreste vergognarvi della mozione che avete presentato, perché questa aula oggi avrebbe dovuto approvare all?unanimità una mozione che desse una risposta e che dicesse chiaramente le stesse parole del presidente Mattarella”, conclude Bonelli.