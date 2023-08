Strage Bologna: Bonaccini, ‘c’è una verità giudiziaria malgrado De Angelis dica contrario’

StrettoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “La scelta del sindaco Lepore in concerto con la famiglia di dedicare uno spazio del museo di Ustica ad Andrea Purgatori, è una scelta giusta e non c’era spazio migliore. Era un giornalista straordinario che ha permesso di riaprire una pagina fondamentale perché, a differenza della strage di Bologna, nonostante quello che ha detto De Angelis qualche giorno fa, non c’è ancora una verità giudiziaria”. Lo dice Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e del Partito democratico, a In Onda su La7. “L’Emilia Romagna è una delle regioni che ha pagato di più la pagina dello stragismo”, conclude Bonaccini.