Stracassano, iscrizioni record per la nona edizione della gara podistica nella Sibaritide

Numeri record per la 9a edizione di STRACASSANO. Sono 210 gli atleti che si contenderanno il podio della corsa podistica in programma per domenica 27 agosto a partire dalle ore 16. Riceveranno la medaglia raffigurante il Toro Cozzante, tra le icone più distintive dell’antico impero sibarita. “Siamo onorati – sottolinea Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato di Omnia é – di sostenere iniziative sportive come quella promossa dalla Polisportiva Magna Graecia Asd Cassano, ospitate in un territorio così pregno di storia, riconosciuto su scala internazionale e tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria”.

“Per un’azienda che ha fatto della riduzione dei costi energetici e della ricerca di eco-sostenibilità la propria missione d’impresa da oltre 20 anni è naturale – continua – investire su manifestazioni territoriali che ambiscono a condividere messaggi e valori pedagogici anch’essi di sostenibilità fisica ed ambientale, come la promozione della pratica sportiva e dei corretti stili di vita, tanto più in una regione come la Calabria che è purtroppo tra le prime in Europa per obesità infantile“.

Una maglia tecnica e una casacca griffata con il distintivo brand dell’azienda calabrese saranno distribuiti agli iscritti alla kermesse sportiva che quest’anno partirà dalla foce del Crati e sulle orme del Toro Cozzante, attraverserà i luoghi più suggestivi della grande pianura jonica, culla, alcova e oggi scrigno archeologico tutt’ancora da svelare dell’antica e lussureggiante Sybaris.

Fausto Corrado, Francesco Lombardi, Gago Arcidiacono, Giuseppe Papasso, Salvatore Franchini, Gianfranco Salmena, Sergio Russo, Giuseppe Cerchiara Luigi Genovese, sono loro il motore che muove la grande organizzazione della StraCassano sempre alla ricerca di nuovi investimenti che possano dare maggiore prestigio alla competizione sportiva.

“Così è nata la collaborazione – spiega D’Agostino – con la nostra società che quest’anno grifferà col proprio logo non solo le tenute di gara ma anche i premi per i vincitori e la medaglia finisher celebrativa della edizione 2023 della corsa”. La gara podistica agonistica è valevole quale ottava Prova C.D.S. – Campionato Regionale Fidal Calabria – Master M/F. Si snoderà su di un percorso interamente pianeggiante, senza alcuna asperità, su una distanza di 9,8 km.