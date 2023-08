Una storia a lieto fine: sta bene il bambino colpito ieri da una fiocina

StrettoWeb

Una storia a lieto fine: è stato operato e sta bene il bambino che ieri è stato trafitto da una fiocina subacqueaieri è stato trafitto da una fiocina subacquea. Il piccolo, per cause ancora in accertamento, stava giocando con il fratellino a riva quando improvvisamente, è stato colpito. Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Cosenza, è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento che gli ha salvato la vita. Il corpo estraneo si era conficcato nel parenchima epatico, al di sotto del diaframma, provocando una ferita grave ma per fortuna non letale.

La procedura è stata portata a termine con successo dall’equipe di chirurgia pediatrica, guidata dal dottor Luciano Di Leone. Il bambino sta ora bene ed è stato trasferito nel reparto di degenza di pediatra per il decorso post operatorio.