Spalletti nuovo C.T. dell’Italia, a prescindere dalla clausola: Figc dritta per la sua strada

Il nodo clausola rimane, ma la Figc va dritta per la sua strada: dopo le dimissioni di Mancini è Spalletti il nuovo C.T. della Nazionale italiana. Troppo forte “l’onta” del bel campionato vinto col Napoli, per via di un gioco spumeggiante e propositivo, tatticamente molto simile a quello che Mancini ha espresso con gli azzurri e che ha anche portato alla vittoria dell’Europeo. Una disposizione e un’idea tattica diverse, invece, rispetto a quelle dell’altro pretendente, Antonio Conte, da sempre forte sostenitore della difesa a 3 e del 3-5-2.

A prescindere dalla clausola, dicevamo. Sì, perché Spalletti ha detto sì e siederà comunque sulla panchina azzurra. La questione da risolvere col Napoli passa in secondo piano e verrà sciolta tra le parti (l’allenatore e De Laurentiis) con più calma: in maniera amichevole o in Tribunale? E’ una questione che, al momento, non importa alla Figc. Spalletti potrebbe essere annunciato già domani, con possibile presentazione lunedì.

Spalletti nuovo C.T.: lo staff

Così come da nuovo ruolo di Mancini prima delle dimissioni, anche Spalletti avrà la supervisione delle Nazionali minori, dall’Under 21 all’Under 20. Nel suo staff ci sarà il suo vice storico, Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane. Confermate anche le scelte federali con Andrea Barzagli che si occuperà della fase difensiva, il tattico Antonio Gagliardi e Gigi Buffon come capodelegazione. Ci sono subito da preparare i prossimi due impegni: il 9 settembre (in Macedonia del Nord) e il 12 (a San Siro, contro l’Ucraina) per le Qualificazioni all’Europeo.