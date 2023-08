Siracusano: “il governo ha aperti tanti dossier che riguardano la città di Messina, ecco quali”

StrettoWeb

“Il governo ha aperti tanti dossier che riguardano la città di Messina, dossier che sto seguendo in prima persona con grande attenzione. Per quanto riguarda il porto di Tremestieri, dalle interlocuzioni avute fino ad oggi, sembra che il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, sia intenzionato a considerare l’ipotesi di un suo commissariamento”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa svoltasi a Messina, presso Palazzo Zanca.

“Probabilmente a settembre se ne discuterà in modo più concreto. Questa strada potrebbe dare un impulso positivo e snellire le procedure per andare avanti con le opere ancora da realizzare. Per la zona Falcata di Messina, l’approvazione della mia norma avrebbe previsto la delibera con lo stanziamento di 20 milioni di euro per la bonifica. Queste risorse, nell’ottica della ridefinizione dei fondi non spesi relativi alla programmazione 14-20, sembrava fossero andate perse, ma adesso pare che la situazione sia in procinto di essere sbloccata positivamente”, rimarca Siracusano.

“La stabilizzazione degli Asu per la città di Messina, infine, è un fatto importante perché la percentuale maggiore dei precari in attività socialmente utili lavora nella città dello Stretto. Abbiamo già superato diversi ostacoli con la facoltà prevista per la Regione Siciliana di stabilizzare gli Asu e poi con la deroga alle capacità assunzionali. Adesso vedremo se nella legge di bilancio riusciremo ad integrare questa misura con qualche risorsa. Su tutti questi temi garantisco il mio impegno costante al governo e in Parlamento”, conclude Siracusano.