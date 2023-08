Silvio Berlusconi? E’ un calciatore e in questi giorni ha fatto il suo debutto

StrettoWeb

Fa un certo effetto, a leggere il suo nome su una carta d’identità esistente, ma è tutto vero. C’è un Silvio Berlusconi, ha 17 anni ed è un calciatore che ha appena debuttato tra i professionisti. La sua storia è diventata virale dopo l’esordio assoluto e il racconto della Gazzetta di Modena. La città emiliana è infatti quella in cui è venuto al mondo Silvio Berlusconi Boahene. E’ questo il vero nome che 17 anni fa il padre ha deciso di assegnare al figlio. Il motivo? “Volevo chiamarlo come un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”, ha raccontato il papà al quotidiano locale.

Il papà che si chiama Anthony Boahene e che nel 2002 è arrivato in Italia dal Ghana insieme ai due figli maggiori. Tre anni dopo, nel 2005, è nato il terzo, chiamato appunto Silvio Berlusconi Boahene in onore dell’allora Premier, scomparso qualche mese fa. Ora, 17 anni dopo, il giovane ha esordito nel calcio, lo stesso sport in cui l’ex Presidente del Milan ha vinto tutto. Ha debuttato in Eccellenza romagnola, nel match tra Virtus Castelfranco e Conticella, subentrando a Enrico Raspadori, fratello dell’attaccante del Napoli Giacomo.