Città di Siderno, ecco l’organigramma: società aperta a nuovi ingressi e con tanto entusiasmo

L’Asd Città di Siderno prende forma ed annuncia l’organigramma sociale per la prossima stagione. Al termine di una lunga riunione l’assemblea dei soci ha stabilito in linea di massima la nuova struttura sociale. Sarà una società snella e aperta a nuovi ingressi, con i quali si sta dialogando intensamente in questi giorni.

L’obiettivo principale è quello di far tornare l’entusiasmo in città attraverso il coinvolgimento di tutti gli amanti dei colori biancazzurri, partendo dalla consapevolezza che la squadra di calcio di una città appartiene ai suoi cittadini. Rispetto alla lista che seguirà non si escludono nuovi innesti dirigenziali nei prossimi giorni.

Presidente : Giuseppe Ascolti che avrà anche la delega di tesoriere.

: Giuseppe Ascolti che avrà anche la delega di tesoriere. Vice presidente : Federico Trifiletti.

: Federico Trifiletti. Segretario : Massimo Muià con delega ai rapporti con la stampa e gestione dei social.

: Massimo Muià con delega ai rapporti con la stampa e gestione dei social. Direttore sportivo : Antonio Commisso.

: Antonio Commisso. Dirigente accompagnatore : Domenico Stalteri.

: Domenico Stalteri. Dirigente addetto all’arbitro: Giuseppe Meleca.

Staff tecnico:

Allenatore : Tommaso Costa

: Tommaso Costa Allenatore in seconda : Rocco Raso

: Rocco Raso Preparatore Portieri: Giuseppe Pagano.

Una novità assoluta sarà la presenza tra i dirigenti di una importante figura che rappresenterà le vecchie glorie del calcio sidernese. Ex calciatori del calibro di Carlo Bolognino, Gianfranco Telli, Peppe Carabetta, Mimmo Serra, Christian Lucà, Nino Piscioneri e tanti altri, avranno un loro rappresentante tra la dirigenza della Asd Città di Siderno e che sarà nominato da questi ultimi.