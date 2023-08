ASD Città di Siderno, alle tante conferme si aggiunge il primo colpo: ecco Anthony Albanese

StrettoWeb

L’ASD Città di Siderno comunica la conferma della quasi totalità dei calciatori che hanno vinto il campionato lo scorso anno. Confermati i veterani Mario Fuda, Giampiero Costa, Vincenzo Fuda, i fratelli Andrea e Rocco Pasqualino, Antonio “Gesi” Commisso, Michele Commisso, Gabriele Loccisano, Davide Carabetta, Michele Filippone; giovani già affermati come Luigi Stefano e altri che hanno fatto bene lo scorso anno, come Francesco Saccà, Antonio Raso, Francesco Gullaci, Francesco Karol Archinà, ai quali andranno ad aggiungersi ii nuovi acquisti, sempre sidernesi doc, Danilo Caruso e Carlo Scruci (Portieri), Valerio Caruso (Centrocampista), Saverio Fonte e Francesco Terrioti (Attaccanti).

La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’acquisto di Anthony Albanese, esterno di fascia, classe ’93. Giocatore di categoria superiore che ha militato in Eccellenza con il Roccella, in Promozione con il Gioiosa Jonica. La scorsa stagione ha militato in Prima Categoria con la maglia del Virtus Rosarno. La società sta valutando altri innesti e conferme per puntellare la squadra, così da poter dare la possibilità a mister Tommaso Costa ci costruire una rosa di tutto rispetto che possa lottare per la vittoria del campionato di Seconda Categoria.