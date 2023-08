La Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi ingaggia i fratelli Alberto e Marco Alaimo

StrettoWeb

Dopo l’annuncio di Giorgio e Simone Sulfaro la Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi si è aggiudicata le prestazioni di un’altra coppia di fratelli. Dopo Alberto infatti firma con i tirrenici anche Marco Alaimo. Schiacciatore palermitano di tre anni più giovane del fratello, Marco ha iniziato a muovere i primi passi nella pallavolo con il Don Orione, squadra in cui ha sempre militato.

Per lui titoli provinciali Under13 e Under15, poi ha giocato la prima divisione quando era Under17 e dal 2020/2021 ha disputato con l’Under19 la Serie C. Due anni fa, nel 2021/2022, ha vinto la Coppa Divisione, mentre nella passata stagione, giocando con il fratello, ha vinto la Coppa Sicilia e insieme hanno chiuso al terzo posto regionale dopo i playoff.

Prima esperienza lontano dal Don Orione ed è “il motivo per cui sono qui – dichiara Marco Alaimo – per provare una nuova esperienza e vedere la pallavolo con altri occhi e in altri ambienti. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con questa società, pronto a dare il massimo in partita e anche negli allenamenti. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nuovi compagni e avere un rapporto sempre più stretto con l’allenatore”.

Alberto Alaimo è un palermitano classe 2001 cresciuto nel Don Orione, società con cui ha fatto la trafila giovanile vincendo nel corso degli anni il titolo provinciale Under15, poi Under17, mentre a livello regionale con l’Under18, Don Orione quell’anno si era fusa con Sport Isola, ha raggiunto il terzo posto.

Dopo l’esperienza pre Covid con il Don Orione, con presenze in Serie D e Serie C mentre giocava ancora con le giovanili, Alaimo ha giocato in Serie B con i Lupi Partinico dal 2020 al 2022. Nella passata stagione è tornato al Don Orione, in Serie C, dove è stato tra i protagonisti della Coppa Sicilia vinta, insieme alla squadra ha raggiunto anche la semifinale playoff. “Sono entusiasta di far parte di questo progetto – sono le prime parole di Alberto Alaimo – mi impegnerò e darò sicuramente il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio società e allenatore per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare”.