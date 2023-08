Sicilia, voucher mensili a ragazzi che svolgono attività sportiva: chi ne ha diritto, tutte le info

StrettoWeb

La Junior Sport Lab conferma il suo indirizzo sociale ed aggregativo. Il club neroverde è stato accreditato, grazie al lavoro e alla sensibilità della propria dirigenza, per un importante iniziativa della Regione Sicilia, che prevede l’assegnazione di voucher economici destinati dall’assessorato regionale dello Sport ai ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro annui.

È stato pubblicato l’avviso che mette in atto la misura del Fondo regionale per lo sport, all’interno della legge di stabilità. Il voucher, di 50 euro mensili per ogni soggetto richiedente, potrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1,3 milioni di euro e sarà ripartita per provincia in base alla popolazione potenzialmente interessata, stimata in oltre 471 mila giovani residenti nell’Isola. Si tratta di un’ottima opportunità per i cittadini dei comuni del comprensorio (Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Sant’Angelo di Brolo, Ficarra, Castell’Umberto e Naso) che possono, così, avere come riferimento la Junior Sport Lab per garantire una sana attività sportiva ai propri figli.

È possibile presentare la domanda entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione, avvenuta l’1 agosto. L’avviso, con i relativi moduli, è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-n1761-182023. Per qualsiasi ulteriori informazioni è possibile contattare il cell. 334-8100144.