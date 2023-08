Sicilia, Musolino sul caro voli: “accettata la nostra proposta”

StrettoWeb

“Esprimo grande soddisfazione per l’intervento del Governo con il quale sono stati vietati i meccanismi che consentono alle compagnie di volo di aumentare indiscriminatamente il costo dei biglietti aerei, pratica che ha costantemente riguardato il caro voli da e per la Sicilia creando non pochi danni e di fatto violando il diritto dei siciliani ad avere garantita la continuità territoriale“. Lo afferma la senatrice di Sud chiama Nord, Dafne Musolino.

“Ricordo a tutti che Sud Chiama Nord è stato il primo partito a porre la questione del caro voli con la richiesta di un intervento governativo, già in occasione della discussione per il voto di fiducia al Governo Meloni e, poco dopo, ponendo ha specifica interrogazione sul punto al Ministro Salvini nel question time”, conclude Musolino.