Tragedia in Sicilia: donna incinta muore in casa

Tragedia a Licata: una donna 29enne incinta di origine marocchina è morta nel suo appartamento insieme al bimbo che portava in grembo. E’ stato il marito, dopo la scoperta, a trasportarla in ospedale, ma invano. Non c’è stato nulla da fare. La giovane era già stata in ospedale nella giornata di sabato, per dei forti dolori, ma era poi tornata casa.

Il marito, per questo, ha presentato denuncia e bisognerà capire adesso se ci sia un nesso con l’episodio di due giorni prima. La procura di Agrigento indaga. Intanto è stata disposta l’autopsia.