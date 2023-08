Sicilia: consegna di un fuoristrada della protezione civile al soccorso alpino

StrettoWeb

Venerdì 11 agosto, alla presenza del Dirigente Generale della Protezione Civile Regionale Siciliana, Ing. Salvatore Cocina, e dei quadri del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, è stato affidato al Servizio Regionale del CNSAS un mezzo fuoristrada, per ottimizzare l’operatività d’intervento sull’Etna, e fare fronte all’intensificarsi nel periodo estivo dei numerosi soccorsi ai quali i tecnici del CNSAS sono costantemente chiamati ad intervenire.

“E’ un piacere collaborare ai vostri soccorsi e al vostro lavoro affidandovi un nostro mezzo”, ha dichiarato l’Ingegnere Cocina, durante l’incontro avvenuto nella sede di San Giovanni La Punta del Dipartimento di Protezione Civile, “a dimostrazione del fatto che CNSAS Sicilia e Protezione Civile Regionale sono incardinati in un’unica struttura”. “Ringrazio particolarmente l’Ingegnere Cocina e il Dipartimento di Protezione Civile, per il mezzo affidatoci oggi”, ha affermato il Presidente Regionale La Pica del CNSAS Sicilia, “che per le sue caratteristiche facilita le operazioni di soccorso, in ambienti impervi e montani dove operiamo, permettendoci di avvicinare il più possibile personale e materiali tecnici al target d’intervento e ridurre di conseguenza i nostri tempi di soccorso”.

Il mezzo, un Mitsubishi L200, stazionerà sul territorio dell’Etna per i prossimi mesi estivi, e affiancherà i fuoristrada già in dotazione alle Stazioni etnee del Soccorso Alpino e Speleologico, per il pronto impiego nei diversi interventi di recupero e soccorso di escursionisti, turisti e gitanti che, ogni giorno, visitano e percorrono i sentieri del nostro Vulcano.