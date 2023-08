Sicilia: brutta avventura per 3 escursionisti assediati da un branco di cinghiali

StrettoWeb

Insolito intervento notturno del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione di Palermo nella Riserva naturale orientata dello Zingaro (Trapani) per portare in salvo 3 escursionisti che durante il percorso si sono visti assediati da un branco di cinghiali. Due uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, tutti della provincia di Bari, nel tardo pomeriggio di ieri hanno lasciato l’auto all’ingresso lato san Vito Lo Capo per un’escursione.

I tre hanno imboccato il sentiero alto fino a Borgo Cusenza quando, mentre iniziavano la discesa, hanno notato il branco di cinghiali che si avvicinava minacciosi e sono riusciti a rifugiarsi all’interno di un casolare per poi chiamare il 112.

Il fatto è accaduto in una zona particolarmente impervia e visto l’avvicinarsi del buio, la centrale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino che ha fatto partire una squadra di tecnici a bordo di un fuoristrada. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dopo aver contattato i 3 telefonicamente, è riuscito a localizzarli e mettere in fuga i cinghiali con il rumore del mezzo ed i fari e soccorrere i 3 malcapitati.