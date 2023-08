Sicilia, bando per il restauro di manufatti librari | DETTAGLI

StrettoWeb

Due borse di studio in favore di giovani laureati abilitati all’esercizio della professione di restauratore di materiale archivistico librario. Lo prevede il bando pubblicato dal Centro regionale progettazione e restauro dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira Messinese che finanzia il progetto. I candidati dovranno elaborare proposte di restauro innovativo di uno dei beni conservati nella Biblioteca regionale e nel Museo regionale interdisciplinare di Messina. L’elenco del materiale selezionato per la prova e il bando sono consultabili sul sito del Centro regionale progettazione e restauro, a questo link. Per partecipare, c’è tempo fino al 31 ottobre. Le borse di studio hanno un valore di 10 mila euro ciascuna e avranno la durata di 12 mesi, da gennaio a dicembre 2024. I progetti, una volta approvati, si svolgeranno nei laboratori di diagnostica e di restauro del Centro regionale progettazione e restauro, con il supporto tecnico scientifico di personale specializzato interno.

“Attraverso quest’iniziativa abbiamo voluto avviare un percorso di conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e archivistico della Regione Siciliana, favorendo, al tempo stesso, l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – afferma l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – Una grande opportunità e al tempo stesso una responsabilità, considerando che i giovani selezionati lavoreranno al restauro di beni di proprietà della Regione Siciliana, con esperti del settore altamente qualificati”.