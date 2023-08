Shock in Sicilia: litiga con il marito e si lancia dal balcone con le figlie di 6 mesi

StrettoWeb

Una discussione sfociata in un epilogo terribile: attimi di paura oggi a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove una donna tunisina di 40 anni si è lanciata dal balcone con le figlie di 6 mesi in braccio. Il grave episodio è accaduto al culmine di un’accesa lite con il marito in uno stabile al primo piano: esasperata, la donna ha preso le due figlie gemelle in braccio e si è gettata nel vuoto. Le bimbe, nonostante il volo, stanno bene e non hanno riportato gravi ferite: la caduta è stata infatti attutita dal corpo della mamma. Quest’ultima invece, ha riportato fattori multiple. Sia la donna che le gemelle, dopo i primi soccorsi, sono state portate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Giunti sul posto i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto per capire l’esatta dinamica che ha portato la 40enne a compiere l’estremo gesto.