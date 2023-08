Shock in Calabria: donna annega a Botricello

StrettoWeb

Giallo sulla morte di una donna a Botricello, in provincia di Catanzaro. La vittima, 82 anni e orginiaria di Andali, è annegata nel mare della costa jonica calabrese. Nonostante le condizioni meteo non idonee, la donna si è buttata in mare ed è stata risucchiata dalle onde. I passanti hanno prestato i primi soccorsi, sul posto sono giunti il Suem118 e anche l’elisoccorso ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i Carabinieri: la pista più battuta è quella del suicidio.