Sfida con Elon Musk in Italia, Mark Zuckerberg frena

StrettoWeb

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Elon Musk è pronto al combattimento con Mark Zuckerberg in Italia. Se Mister Twitter (o Mister X) scalpita, come dimostra l?annuncio di ieri, Zuckerberg frena. Il creatore di Facebook, boss dell?universo Meta, ha preso posizione su Threads, il social creato per contrastare Twitter.

L?ipotesi di sfidare Musk, in un incontro di wrestling o nell?ottagono stile MMA, in una location italiana, è tutta da verificare. ?Sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se sarà d?accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore tenere presente che tutto ciò che dice non sia stato concordato?, il messaggio di Zuckerberg. ?Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto. Quando competo, voglio farlo in un modo che gli atleti di massimo livello siano protagonisti. Si può fare lavorando con organizzazioni professionali come l?Ufc per farcela bene e creare un eccellente programma?.